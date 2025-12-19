Was sich 2026 auf Straße und Schiene alles ändert

Auch in unseren Top-Reisedestinationen tut sich was! Zuerst die gute Nachricht: Kroatien, eine der beliebtesten Urlaubsdestinationen von Herr und Frau Österreicher, stellt im kommenden Jahr auf digitale Autobahnmaut um. Damit sollten lästige Staus an den Stationen der Vergangenheit angehören. Die schlechte Nachricht: Eine Umsetzung soll erst im Herbst, also nach der Reisesaison 2026, erfolgen.