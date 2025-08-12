Klauseln in AGB von Amazon Prime unzulässig

Bei der zweiten Klausel, die der OGH als zulässig angesehen hat, geht es um die Erstattung der Mitgliedsgebühr unter bestimmten Bedingungen. Zusammengefasst sieht der OGH darin zwar in den ersten beiden Sätzen eine Intransparenz, doch sei in der Klausel eine für die Verbraucherseite günstigere Regelung vorgesehen, weswegen sie als „nicht unzulässig“ beurteilt wurde. Es handle sich um „keine unzulässige Klausel, deren Verwendung die Beklagte zu unterlassen hätte“, so der OGH.