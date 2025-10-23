„Geister-Auto“ auf Privatgrund der ÖBB in Flammen

Feueralarm am Donnerstag in den frühen Morgenstunden mitten in Innsbruck! Im Bereich der Viaduktbögen – auf Privatgrund der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) – ging ein Schrottauto ohne Kennzeichen in Flammen auf. Die Ursache ist unklar – die Polizei ermittelt.
Die „Krone“ hatte schon mehrfach in der Vergangenheit über den illegalen Autofriedhof berichtet. Vor allem Anrainer waren verzweifelt ob der Zustände. Zu Spitzenzeiten „parkten“ Dutzende Schrott-Pkw ohne Kennzeichen entlang der Viaduktbögen in Innsbruck – auf Privatgrund der Bundesbahnen.
Inzwischen sind es zwar weniger geworden, einige stehen aber immer noch. Und genau so ein „Geister-Auto“ ging am Donnerstag in den frühen Morgenstunden plötzlich in Flammen auf. Gegen 5.30 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte – auch Polizei und Rettung waren vor Ort – eintrafen, stand das Wrack bereits in Vollbrand.
Ermittlungen zur Brandursache
Das Fahrzeug brannte komplett aus – das daneben stehende Auto wurde aufgrund der Hitze und der Flammen ebenfalls beschädigt.
„Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar“, berichtete die Polizei. Ermittlungen laufen. Verletzt wurde niemand.
