Alarm bei Viaduktbögen

„Geister-Auto“ auf Privatgrund der ÖBB in Flammen

Tirol
23.10.2025 10:30
Lichterloh brannte das Auto.
Lichterloh brannte das Auto.

Feueralarm am Donnerstag in den frühen Morgenstunden mitten in Innsbruck! Im Bereich der Viaduktbögen – auf Privatgrund der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) – ging ein Schrottauto ohne Kennzeichen in Flammen auf. Die Ursache ist unklar – die Polizei ermittelt.

Die „Krone“ hatte schon mehrfach in der Vergangenheit über den illegalen Autofriedhof berichtet. Vor allem Anrainer waren verzweifelt ob der Zustände. Zu Spitzenzeiten „parkten“ Dutzende Schrott-Pkw ohne Kennzeichen entlang der Viaduktbögen in Innsbruck – auf Privatgrund der Bundesbahnen.

Gegen 5.30 Uhr brach der Brand aus.
Gegen 5.30 Uhr brach der Brand aus.

Inzwischen sind es zwar weniger geworden, einige stehen aber immer noch. Und genau so ein „Geister-Auto“ ging am Donnerstag in den frühen Morgenstunden plötzlich in Flammen auf. Gegen 5.30 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte – auch Polizei und Rettung waren vor Ort – eintrafen, stand das Wrack bereits in Vollbrand.

Ermittlungen zur Brandursache
Das Fahrzeug brannte komplett aus – das daneben stehende Auto wurde aufgrund der Hitze und der Flammen ebenfalls beschädigt.

„Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar“, berichtete die Polizei. Ermittlungen laufen. Verletzt wurde niemand.

Hubert Rauth
