Stau-Alarm! Die nervigsten Grazer Baustellen

Kulturhauptstadt, Pensionopolis, Murmetropole, Fußballhauptstadt – die steirische Landeshauptstadt durfte sich schon mit vielen mehr oder weniger ruhmreichen Titeln schmücken. Jenen der Baustellenhauptstadt hat sie aber wohl auf ewig gepachtet. Auch nach der eigentlichen sommerlichen Hauptsaison ist von Ruhe auf den Grazer Straßen weit und breit keine Spur.