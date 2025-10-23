Stau-Alarm! Die nervigsten Grazer Baustellen

Auch nach dem Sommer wird auf den Straßen der steirischen Landeshauptstadt fleißig gebaggert – für alle Verkehrsteilnehmer mutieren die täglichen Wege so zu einem wahren Hindernisparcours. Die „Krone“ kennt die ärgsten Problemstellen.
Kulturhauptstadt, Pensionopolis, Murmetropole, Fußballhauptstadt – die steirische Landeshauptstadt durfte sich schon mit vielen mehr oder weniger ruhmreichen Titeln schmücken. Jenen der Baustellenhauptstadt hat sie aber wohl auf ewig gepachtet. Auch nach der eigentlichen sommerlichen Hauptsaison ist von Ruhe auf den Grazer Straßen weit und breit keine Spur.
