Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

ÖSV-Sieger gesteht:

„Körperlich habe ich einen zu hohen Preis bezahlt“

Sport
23.10.2025 06:30
Bei der WM 2019 holten sich Kathi Truppe, Marco Schwarz, Kathi Liensberger, Michael Matt, ...
Bei der WM 2019 holten sich Kathi Truppe, Marco Schwarz, Kathi Liensberger, Michael Matt, Franziska Gritsch und Christian Hirschbühl Silber im Teambewerb.(Bild: Birbaumer Christof)

Mit 31 Jahren krönte sich Christian Hirschbühl im November 2021 mit seinem Triumph beim Flexenrace in Zürs am Arlberg zum ältesten ÖSV-Premieren-Weltcupsieger der letzten 40 Jahre. Zwei Monate danach schlug der Verletzungsteufel beim Vorarlberger beinhart zu. Der „Krone“ verriet der Routinier, wie es ihm geht und wie seine Zukunft ausschaut.

0 Kommentare

„Krone“: Christian, dein Athleten-Profil auf der Homepage des internationalen Skiverbands FIS weist dich als inaktiv aus. Hast du still und heimlich deine Karriere beendet?
Christian Hirschbühl: Tatsächlich? Ich weiß gar nicht, von wem das ausgeht, wer das geändert hat. Ich war es auf jeden Fall nicht und ich habe bislang auch nicht kommuniziert, wie es weitergeht.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
169.446 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
164.233 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
131.819 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Mehr Sport
Krone Plus Logo
ÖSV-Sieger gesteht:
„Körperlich habe ich einen zu hohen Preis bezahlt“
Kurz vor Saisonstart
ÖSV-Routinier beendet überraschend seine Karriere
Bei SW Bregenz
Zeit der Experimente ist für Andy Heraf vorbei
ÖTV-Ass in Brasilien
Julia Grabher musste für das Achtelfinale kämpfen
Nur noch 500 Tage
Countdown zum nächsten Heim-WM-Spektakel läuft

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf