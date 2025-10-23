„Körperlich habe ich einen zu hohen Preis bezahlt“

„Krone“: Christian, dein Athleten-Profil auf der Homepage des internationalen Skiverbands FIS weist dich als inaktiv aus. Hast du still und heimlich deine Karriere beendet?

Christian Hirschbühl: Tatsächlich? Ich weiß gar nicht, von wem das ausgeht, wer das geändert hat. Ich war es auf jeden Fall nicht und ich habe bislang auch nicht kommuniziert, wie es weitergeht.