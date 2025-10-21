USA drohen SpaceX nach Pannen mit Vertragsentzug

Die US-Regierung wirft dem Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk Verzögerungen beim geplanten Flug der USA zum Mond vor. Verkehrsminister und amtierender NASA-Chef Sean Duffy kündigte an, einen milliardenschweren Auftrag für das „Artemis“-Programm möglicherweise an andere Unternehmen wie Jeff Bezos‘ Blue Origin zu vergeben.
„Wir werden nicht auf ein einzelnes Unternehmen warten“, sagte Duffy am Montag im US-Sender CNBC. Man wolle noch in der Amtszeit des Präsidenten wieder Menschen auf den Mond bringen, denn man befinde sich in einem zweiten Wettlauf ins All – diesmal gegen China – und habe vor, diesen zu gewinnen.
SpaceX ist einer der Hauptauftragnehmer der NASA im Rahmen des Artemis-Programms, das erstmals seit den Apollo-Missionen der 1970er-Jahre wieder Menschen auf den Mond bringen soll. Ziel ist eine dauerhafte Präsenz auf dem Mond sowie die Vorbereitung bemannter Missionen zum Mars. Der Konzern hatte 2021 den Zuschlag erhalten, das Landemodul für die Mission „Artemis 3“ zu entwickeln.
Erste bemannte Mondlandung für 2028 geplant
Ursprünglich war der nächste Artemis-Flug mit Astronauten um den Mond nach Verzögerungen für April 2026 geplant, die erste Landung auf der Mondoberfläche für 2027. Duffy sagte nun, die NASA strebe einen Start bereits im Februar 2026 an und eine Rückkehr zum Mond im Jahr 2028.
Neben SpaceX sind auch Blue Origin, Boeing, Lockheed Martin und Northrop Grumman an der Artemis-Mission beteiligt. SpaceX steht nach mehreren Fehlschlägen und Verzögerungen mit seinem Starship-Testprogramm unter Druck – zuletzt war im Juni 2025 bei einem Test in Texas ein Prototyp des Starship-Systems, das auch für Artemis eingesetzt werden soll, explodiert.
