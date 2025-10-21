USA drohen SpaceX nach Pannen mit Vertragsentzug

SpaceX ist einer der Hauptauftragnehmer der NASA im Rahmen des Artemis-Programms, das erstmals seit den Apollo-Missionen der 1970er-Jahre wieder Menschen auf den Mond bringen soll. Ziel ist eine dauerhafte Präsenz auf dem Mond sowie die Vorbereitung bemannter Missionen zum Mars. Der Konzern hatte 2021 den Zuschlag erhalten, das Landemodul für die Mission „Artemis 3“ zu entwickeln.