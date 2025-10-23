Ivona Dadic ist für den guten Zweck zu ersteigern

Privat geht‘s ihr bestens, laufen nach der Verlobung mit Langzeit-Freund Dario Glavas die Planungen für die Hochzeit, die im Herbst 2026 in Kroatien steigen wird. Sportlich bereitet sich Leichtathletik-Star Ivona Dadic derzeit auf die Hallen-Saison vor – und mit einer speziellen Auktion sorgt sie für Aufsehen!