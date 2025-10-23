Ein Jahr Chef: „Das hat mich bei Sturm überrascht“

Es ist genau zu dieser Zeit vor einem Jahr passiert, dass sich der SK Sturm bei Sportchef Michael Parensen erstmals gemeldet hat. Der Deutsche übernahm einen Klub, der durch die Champions League rauschte, bei dem dank Sportdirektor Schicker und Trainer Ilzer alles wie aus einem Guss gelaufen war. Wie es ihm dabei ging, verriet er der „Krone“.