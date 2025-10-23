Falsche Transfers? Conte zerlegt eigene Mannschaft

„Müssen uns wieder demütig zeigen“

Der 56-Jährige vermisst die Moral, die seine Spieler vergangene Saison gezeigt habe. „Wir müssen die Chemie von letztem Jahr irgendwie wiederfinden“, erklärte Conte deshalb. „Wir müssen uns wieder demütig zeigen – ich sage das schon länger. In Neapel werden zu viele Dinge schöngeredet. Sowohl die alten als auch die neuen Spieler müssen mehr leisten. Wenn wir etwas aufbauen wollen, das Neapel stolz macht, müssen wir wieder dahin zurückkehren, wo nur das Wohl des Vereins zählt. Es zählt nicht das Ego des Einzelnen, sondern nur das Wohl der Mannschaft.“