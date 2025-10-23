Falsche Transfers? Conte zerlegt eigene Mannschaft

„Uns fehlt das Gleichgewicht“, hat Napolis Trainer Antonio Conte nach der 2:6-Pleite gegen PSV Eindhoven in der Champions League die Transferpolitik seines eigenen Vereins kritisiert. Die „Azzurri“ hätten im Sommer zu viele neue Spieler verpflichtet, ist der Italiener überzeugt.
„Letztes Jahr haben wir eine außergewöhnliche Saison gespielt, alle haben ihre Grenzen überschritten. Dieses Jahr aber – mit so vielen Spielen und so vielen Neuzugängen – fehlt uns das Gleichgewicht. Neun neue Spieler waren zu viel. Das war ein Fehler im Transferfenster!“, fand Conte nach der deutlichen Niederlage am Dienstag klare Worte.
„Müssen uns wieder demütig zeigen“
Der 56-Jährige vermisst die Moral, die seine Spieler vergangene Saison gezeigt habe. „Wir müssen die Chemie von letztem Jahr irgendwie wiederfinden“, erklärte Conte deshalb. „Wir müssen uns wieder demütig zeigen – ich sage das schon länger. In Neapel werden zu viele Dinge schöngeredet. Sowohl die alten als auch die neuen Spieler müssen mehr leisten. Wenn wir etwas aufbauen wollen, das Neapel stolz macht, müssen wir wieder dahin zurückkehren, wo nur das Wohl des Vereins zählt. Es zählt nicht das Ego des Einzelnen, sondern nur das Wohl der Mannschaft.“
Nach der Meistersaison sieht es in der Serie A zwar auch heuer wieder gut aus für die SSC Neapel, in der Champions League hat die Conte-Truppe mit einem Sieg und zwei Niederlagen jedoch noch nicht richtig in die Spur gefunden. Verderben zu viele Köche etwa den Brei?
