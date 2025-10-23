Hier lernen Kinder, sich für die Tiere einzusetzen

Lernen aus erster Hand

Die Vorbereitung der Kinder war spannend und praxisnah. Schulklassen, die sich besonders mit Wildtieren in der Stadt beschäftigen, besuchten das Wildtierservice Wien in Laxenburg. Dort erfuhren sie aus erster Hand, warum und wann Eichhörnchen, Igel, junge Feldhasen und Füchse Hilfe brauchen. In Gesprächen mit Tierpflegern lernten sie die Gefahren für Wildtiere im urbanen Raum kennen und wie man ihnen effektiv helfen kann.