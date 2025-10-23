Vorteilswelt
Jede Hilfe kam zu spät

Schwerer Unfall: Mann von Baggerschaufel getötet

Burgenland
23.10.2025 10:57
Für den 44-Jährigen kam nach einem Arbeitsunfall jede Hilfe zu spät.
Für den 44-Jährigen kam nach einem Arbeitsunfall jede Hilfe zu spät.

Tragischer Arbeitsunfall im burgenländischen Steinbach (Bezirk Oberpullendorf): Ein 44-Jähriger kam beim Verladen eines Baggers ums Leben.

Der Mann wollte am Mittwoch gegen 20 Uhr einen Minibagger auf einen Lkw verladen, als das Unglück geschah. Dabei wurde er durch die Baggerschaufel verletzt. Für den 44-Jährigen kam jede Hilfe spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Ermittlungen laufen
Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch Frage der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt hat eine Obduktion angeordnet.

