Segnung im Stephansdom und eine himmlische Liebe

Zwischen Schokolade und Lieblings-Marmelade

Domherr Toni Faber sieht die Aufgabe eines jeden einzelnen im Advent in der Gemeinschaft: „Die Weihnachtslieder heute stimmen uns schon darauf ein, unser Herz, unsere Bereitschaft zu stärken und einander beizustehen.“ Der Adventkalender darf auch bei ihm in der Vorweihnachtszeit nicht fehlen, ob mit Schokolade gefüllt oder natürlich mit Produkten von STAUD´S. Auf die Frage nach seiner Lieblingsmarmelade findet er mit „Marille aus der Wachau“ eine klare Antwort, während der Bürgermeister sich nicht zwischen Himbeere und Marille entscheiden kann.