Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

große Gefühle

Segnung im Stephansdom und eine himmlische Liebe

Adabei Österreich
23.10.2025 11:00
(Bild: Andreas Tischler)

Ob nun „Ihr Kinderlein kommet“ oder „O du Fröhliche“ – im Stephansdoms wurde es dank der Segnung des neuen STAUD´S Adventkalenders bereits jetzt weihnachtlich. Aber vor allem ein weiterer himmlischer (Überraschungs-)Auftritt zog die Blicke auf sich...

0 Kommentare

Weihnachtsbeginn im Oktober? Die Präsentation des STAUD’S Adventkalender macht’s möglich. Am Dachboden des Wiener Stephansdoms wurden die Stimmen bereits für den Weihnachtsabend vorbereitet und im Chor unter anderem „O du Fröhliche“ gesungen.

Zu früh für Weihnachten?
Anlass war die Segnung des neuen Adventkalenders durch Dompfarrer Toni Faber mit einem besonderen Taufpaten. Bürgermeister und Landeshauptmann Dr. Michael Ludwig ließ es sich nicht nehmen, diese Rolle einzunehmen. In Weihnachtsstimmung sei er aber „eigentlich noch nicht.“ Nach dem einstimmenden Gesang kann es aber nicht mehr lange dauern. Und er betont die Besonderheit des heurigen Kalenders: „Er ist eine gute Verbindung von nachhaltiger Handwerkskunst mit einem sozialen Engagements.“ Ein Teil des Geldes wird auch dem Verein „Unser Stephansdom“ zufließen. 

Der Dom als Location ist keineswegs selbstverständlich, was auch STAUD´S Geschäftsführer Stefan Schauer glücklich anerkennt: „Ich schätze das von meiner Haarspitze bis zur Zehenspitze.“ Daheim in der höchsten Kirche Österreichs fühlt sich Schauer, der bereits seit Jahrzehten für das Unternehmen tätig ist, auf alle Fälle auch. Immerhin teilt er sich (zumindest in der Aussprache) mit ihr den gleichen Namen. 

Zwischen Schokolade und Lieblings-Marmelade
Domherr Toni Faber sieht die Aufgabe eines jeden einzelnen im Advent in der Gemeinschaft: „Die Weihnachtslieder heute stimmen uns schon darauf ein, unser Herz, unsere Bereitschaft zu stärken und einander beizustehen.“ Der Adventkalender darf auch bei ihm in der Vorweihnachtszeit nicht fehlen, ob mit Schokolade gefüllt oder natürlich mit Produkten von STAUD´S. Auf die Frage nach seiner Lieblingsmarmelade findet er mit „Marille aus der Wachau“ eine klare Antwort, während der Bürgermeister sich nicht zwischen Himbeere und Marille entscheiden kann. 

Top-Unternehmer Kurt Mann zeigt sich mit seiner neuen Liebe Renata.
Top-Unternehmer Kurt Mann zeigt sich mit seiner neuen Liebe Renata.(Bild: Andreas Tischler)

Für die Überraschung des Tages sorgte Kurt Mann, der mit seiner neuen Liebe Renate bei der Segnung auftauchte. Im April 2025 berichtete die „Krone“ über das Ehe-Aus zwischen dem Back-Baron und seiner Ex-Frau Joanna. Die Scheidung wurde ohne großen Trubel und Rosenkrieg beschlossen. Vielleicht auch ein Grund, wieso sich der Unternehmer jetzt so entspannt und glücklich mit neuer Frau an seiner Seite zeigen kann. 

Porträt von Emily Patek
Emily Patek
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Trauer um Jack White (im Bild mit Ex-Frau Rafaella), der Welthits „Gloria“ und „Self Control“, ...
Hatte unzählige Hits
Musikwelt unter Schock: Jack White tot aufgefunden
Grammy-Preisträger Brett James ist im Alter von 57 Jahren bei einem Flugzeugabsturz in North ...
Drama um Grammy-Star!
Brett James stirbt mit Ehefrau und deren Tochter
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump werden von Prinz William und Prinzessin ...
„Sie sind wunderschön“
Donald Trump von Kate in Windsor Castle empfangen
In einer Badewanne voller Plastikbällen präsentierte Lilly Becker voller Stolz ...
Die heißesten Bilder
Lilly Becker zeigt sich nackt im „Playboy“
Vaterherz zerreißt
Beckers bitteres Geständnis über Tochter Anna
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
183.562 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
181.832 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
163.358 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Mehr Adabei Österreich
große Gefühle
Segnung im Stephansdom und eine himmlische Liebe
Martina Reuter
Verletzungs-Schock vor großem Bodybuilding-Debüt!
Neues Kabarettprogramm
Wofür Hartmann das Single-Dasein aufgeben würde
Programm mit Humor
Eva Maria Marold sticht in See
Drehstart für Film-Bio
Jungstar spielt Stallone: Das ist der neue „Rocky“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf