So steht es um den Religionsunterricht an Schulen

Sollten religiöse Symbole in Bildungseinrichtungen tabu sein? Wenn es nach einer Mutter aus Linz geht, dann ja. Sie fühlt sich von Kopftuch tragenden Elementarpädagoginnen diskriminiert und forderte den Magistrat auf, öffentliche Einrichtungen neutral zu halten. Die Diskussion über Kreuze in Klassenzimmern „schrillte“ in der Vergangenheit ebenso regelmäßig auf, wie der Gong zur Jausenpause.