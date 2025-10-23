Nach Bergsturz: Rückkehr für viele nicht möglich

Oberhalb von Brienz waren vor etwa zwei Jahren 1,2 Millionen Kubikmeter Gesteinsmassen ins Rutschen geraten. Die Behörden hatten dies vorausgesehen und das Dorf geräumt. Das Material kam aber kurz vor den ersten Häusern zum Stillstand. Weitere Fels- und Schuttmassen am Berg drohen aber noch abzurutschen, immer wieder kommt es zu Vorfällen. Besonders nach Niederschlägen wächst die Gefahr.