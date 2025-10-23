„Krone“ besuchte Tennis-Stars hinter den Kulissen

Kein Problem, kommt rein – solange der Friseur nicht abgelenkt ist“, lacht Cameron Norrie, als ihn die „Krone“ gestern im Friseursalon besuchte. Der Premiere feierte, erstmals können sich die Spieler in der Stadthalle die Haare schneiden. „Schön, wenn es so angenommen wird“, sagt Turnierboss Herwig Straka. „Wir wollen den Spielern jeden Wunsch von den Lippen ablesen, es soll ihnen bei uns an rein gar nichts fehlen.“