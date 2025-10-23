„Krone“ besuchte Tennis-Stars hinter den Kulissen

Privat-Friseur, Wäscherei und Disco: Beim Erste Bank Open wird der globalen Tenniselite jeder Wunsch von den Lippen abgelesen. Turnierboss Herwig Straka gab der „Krone“ eine Privatführung unter anderem an jene Orte, die für die Öffentlichkeit im Normalfall tabu sind. Wir nehmen Sie mit!
Kein Problem, kommt rein – solange der Friseur nicht abgelenkt ist“, lacht Cameron Norrie, als ihn die „Krone“ gestern im Friseursalon besuchte. Der Premiere feierte, erstmals können sich die Spieler in der Stadthalle die Haare schneiden. „Schön, wenn es so angenommen wird“, sagt Turnierboss Herwig Straka. „Wir wollen den Spielern jeden Wunsch von den Lippen ablesen, es soll ihnen bei uns an rein gar nichts fehlen.“
