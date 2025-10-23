Rüstungsboom beschert Steyr Motors Umsatzanstieg

Das Betriebsergebnis (EBIT) gab in den ersten drei Quartalen 2025 im Jahresvergleich von 5,4 auf 4 Millionen Euro nach, begründet wird dies mit dem Kapazitätsausbau. „Die gezielte Diversifikation über verschiedene Märkte und Anwendungen hinweg stärkt das stabile Fundament für das künftige Wachstum“, teilte der Motorenbauer mit. So habe man im maritimen Segment neue Rahmenvereinbarungen in Großbritannien, Italien, Frankreich und Asien geschlossen. Diese umfassten die Lieferung von 600 Inboard-Dieselmotoren im Gesamtwert von mehr als 20 Millionen Euro.