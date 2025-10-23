Preisexplosion: EU diskutiert endlich Wohnmisere

Österreich: Immobilienpreise seit 2015 um fast 65% gestiegen!

Österreich etwa hat laut der am Mittwoch veröffentlichten Analyse des Europäischen Rats das Problem, dass sich die Kaufpreise für Wohnungen und Häuser in den vergangenen zehn Jahren (also seit 2015) um satte 64,71 Prozent verteuert haben – und liegt damit über dem EU-Schnitt (58,33 Prozent). Zum Vergleich: In Deutschland haben sich die Preise um 51,30 Prozent verteuert, in Italien dagegen nur um 13,30 Prozent. Noch abschreckendere Beispiele: In Portugal und Litauen liegt die Quote gar bei knapp 150 Prozent, in Ungarn bei unfassbaren 237,5 Prozent (Eurostat). Nur in einem EU-Land (Finnland) sind die Preise gesunken (-0,40 Prozent).