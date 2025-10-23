Gericht entscheidet: Hält Bleibeverbot für Windl?

Anwalt findet Vorgehen des BFA „kurios“

Am Donnerstag sprach die Klimaaktivistin von „einem Warnsignal für den Zustand unserer Demokratie“. Für Anwalt Niederhammer ist das Vorgehen des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA) „einigermaßen kurios“. Windl sei in Österreich nie strafrechtlich verurteilt worden, ein Aufenthaltsverbot wäre nur bei „schwerwiegender Gefahr für die öffentliche Ordnung oder Sicherheit“ gerechtfertigt, so der Verteidiger. Stattdessen wirft man ihr nun ihre Aktivitäten mit der Gruppierung „Letzte Generation“ vor – ein vergleichbarer Fall wäre Niederhammer nicht bekannt.