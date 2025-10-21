Eltern können Risiko von Erdnuss-Allergie senken

Deutlich weniger Kinder mit Allergie

2015 – nach Veröffentlichung der ersten Studie – wurden in den USA Leitlinien veröffentlicht, in denen Eltern empfohlen wurde, bereits ihren vier Monate alten Babys Erdnüsse zu geben. Das Ergebnis: Rund ein Viertel weniger Kinder zwischen 0 und 3 Jahren entwickelten eine Erdnussallergie. Im Jahr 2017 wurde die Leitlinie für Hochrisikokinder noch einmal ausgeweitet – mit einem verblüffenden Ergebnis: Die Zahl der Kinder mit einer Erdnussallergie sank um rund 40 Prozent, wie die am Montag veröffentlichte Studie zeigt.