Britisches Königspaar betet mit Papst Leo XIV.

Der britische König Charles III. (76) und Königin Camilla (78) sind am Donnerstag im Vatikan zu einer Audienz beim Papst eingetroffen. Die Visite hat große Bedeutung. Das Königspaar begegnet zum ersten Mal Leo XIV., Charles III. hält außerdem ein gemeinsames Gebet mit Papst ab – als erstes Oberhaupt der Kirche von England seit der Spaltung der Kirchen vor 500 Jahren.
Charles ist kraft seines Amtes als König weltliches Oberhaupt der anglikanischen Kirche.
Gebet in Sixtinischer Kapelle
Das Gebet findet im Rahmen eines ökumenischen Gottesdienstes in der Sixtinischen Kapelle statt. Die Liturgie wird auf Englisch und Latein gefeiert. Charles ist kraft seines Amtes als König weltliches Oberhaupt der anglikanischen Kirche.
Die Texte beim Gottesdienst stammen vom Heiligen Ambrosius von Mailand und vom heiligen John Henry Newman, einem ehemaligen Anglikaner, der zum Katholizismus übertrat und am 1. November zum Kirchenlehrer ernannt wird. Gemeinsam mit Papst Leo wird Stephen Cottrell, Erzbischof von York und die zweithöchste Autorität der Kirche von England nach dem Erzbischof von Canterbury, den Gottesdienst leiten.
Vorherrschendes Thema beim Treffen mit dem Papst ist der Schutz der Umwelt, der dem britischen Monarchen ein besonderes Anliegen ist. Der zweitägige Besuch werde ein „wichtiger Moment in den Beziehungen zwischen katholischer Kirche und der (anglikanischen) Kirche von England“, erklärte der Buckingham-Palast.
Stuhl für Charles angefertigt
Charles soll weiters der neue Titel des Königlichen Konfraters der Abtei Sankt Paul vor den Mauern verliehen werden. Als Konfrater wird im kirchlichen Kontext ein Mitbruder bezeichnet. Nach Angaben des Palastes soll die Verleihung des Titels Ausdruck einer spirituellen Verbundenheit sein.
Für die Zeremonie in der Basilika Sankt Paul vor den Mauern wurde ein Stuhl für Charles mit dessen königlichen Wappen angefertigt, der dauerhaft in der Basilika verbleiben soll.
Heuer schon zweiter Besuch im Vatikan
Das britische Königspaar hatte den Vatikan bereits im vergangenen April besucht und Leos Vorgänger Franziskus getroffen – nur wenige Tage vor dessen Tod am 21. April. Charles und Camilla waren damals anlässlich ihres 20. Hochzeitstages zum Staatsbesuch in Italien.
Als damaliger Thronfolger war Charles zuvor fünfmal im Vatikan gewesen, erstmals im April 1985. An der Amtseinführung von Leo nahmen Charles und Camilla jedoch nicht teil.
