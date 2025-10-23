Britisches Königspaar betet mit Papst Leo XIV.

Der britische König Charles III. (76) und Königin Camilla (78) sind am Donnerstag im Vatikan zu einer Audienz beim Papst eingetroffen. Die Visite hat große Bedeutung. Das Königspaar begegnet zum ersten Mal Leo XIV., Charles III. hält außerdem ein gemeinsames Gebet mit Papst ab – als erstes Oberhaupt der Kirche von England seit der Spaltung der Kirchen vor 500 Jahren.