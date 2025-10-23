Brandermittler: „Der Feuerteufel kommt nachts“

Mit schlaflosen Nächten haben Bewohner aus der Rennweger Ortschaft Oberdorf in Kärnten nach den verheerenden drei Stallbränden innerhalb von fünf Monaten zu kämpfen. Denn mittlerweile befürchten Anrainer das Schlimmste: Brandstiftung! „Wir bekommen nachts kaum ein Auge zu, leben in Angst, dass wir die nächsten sein könnten“, teilt eine besorgte Frau der „Krone“ mit.