Brandermittler: „Der Feuerteufel kommt nachts“

Drei Stallbrände sorgen in der Oberkärntner Gemeinde Rennweg nach wie vor für schlaflose Nächte. Viele Bürger leben mittlerweile in Angst. Für den ehemaligen Chefbrandinspektor Johann Hammer ist das alles kein Zufall mehr.
Mit schlaflosen Nächten haben Bewohner aus der Rennweger Ortschaft Oberdorf in Kärnten nach den verheerenden drei Stallbränden innerhalb von fünf Monaten zu kämpfen. Denn mittlerweile befürchten Anrainer das Schlimmste: Brandstiftung! „Wir bekommen nachts kaum ein Auge zu, leben in Angst, dass wir die nächsten sein könnten“, teilt eine besorgte Frau der „Krone“ mit.
