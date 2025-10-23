Herbstferien: Sauerteighotel ist gut gebucht

Wer in den Herbstferien verreist, der ist jetzt vielleicht gerade auf der Suche nach einem „Wohnungshüter“. Dabei geht es aber nicht nur um die Betreuung von Katzen oder Pflanzen – oftmals muss auch ein Sauerteig versorgt werden. Denn seit der Pandemie findet sich in vielen Kühlschränken ein mit Teig gefülltes Marmeladenglas, das regelmäßig mit Wasser und Mehl „gefüttert“ werden muss. Eine Wissenschaft, die nicht jeder beherrscht.