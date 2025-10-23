Vorteilswelt
Für Brotbäcker

Herbstferien: Sauerteighotel ist gut gebucht

Steiermark
23.10.2025 11:00
Das Sauerteighotel sperrte 2021 auf.
Das Sauerteighotel sperrte 2021 auf.

Christian Ofner eröffnete während der Pandemie in seiner Bäckerei in Gleisdorf das kleinste Hotel Österreichs. Brotbäcker können online ein Zimmer für ihren Sauerteig buchen. Für die Herbstferien sind noch letzte Plätze frei.

Wer in den Herbstferien verreist, der ist jetzt vielleicht gerade auf der Suche nach einem „Wohnungshüter“. Dabei geht es aber nicht nur um die Betreuung von Katzen oder Pflanzen – oftmals muss auch ein Sauerteig versorgt werden. Denn seit der Pandemie findet sich in vielen Kühlschränken ein mit Teig gefülltes Marmeladenglas, das regelmäßig mit Wasser und Mehl „gefüttert“ werden muss. Eine Wissenschaft, die nicht jeder beherrscht.

Hier kommt Christian Ofner ins Spiel: In seiner Backzentrale in Gleisdorf findet sich Österreichs einziges Sauerteighotel. „Hier wohnen die meisten Lebewesen auf engstem Raum“, sagt der Bäckermeister und spielt damit auf die Milchsäurebakterien an. „Ursprünglich war es mehr ein Marketing-Gag, aber heute sind wir gut gebucht.“

Christian Ofner in seiner Bäckerei in Gleisdorf
Christian Ofner in seiner Bäckerei in Gleisdorf(Bild: copyright Werner KRUG, 2020, Werner Krug A-8020 Graz)

Brotbacken erfreut sich Beliebtheit
Eröffnet wurde das Hotel 2021, es war eines seiner langersehnten Projekte. Die Gründung fiel genau in jene Zeit, als das Brotbacken einen regelrechten Boom erfuhr. „Aber der Trend ist nach wie vor aktuell, vor allem bei jenen, die sich bewusst ernähren“, meint Ofner.

Und was hat das Hotel zu bieten? Der vorbeigebrachte Sauerteig rastet bei etwa acht Grad im Kühlschrank, nach dem Füttern wird er kurzzeitig in einen 30 Grad warmen Gärschrank zum Reifen gestellt. „Bei der Abholung ist er sofort zum Backen bereit – ob für Bauernbrot oder Weckerl. Eine 5-Sterne-Deluxe-Versorgung sozusagen“, sagt Ofner.

Porträt von Fanny Gasser
Fanny Gasser
