Massive Kritik: Austria trennt sich von Sponsor

Aus und vorbei: Nach nur wenigen Tagen beendet die Wiener Austria die Zusammenarbeit mit Lukoil International!
Dass der Bundesligist mit Lukoil International kooperiert, hatte für jede Menge Aufsehen gesorgt. Fans kritisierten den Deal mit der Österreich-Tochter des größten privaten russischen Mineralölunternehmens scharf.
Mit dem Sponsoring der „Special-Needs“-Teams wollte Lukoil, das unter anderem Partnerschaften mit dem Frauenteam des Wiener Sport-Clubs, dem Österreichischen Tennisverband oder dem Österreichischen Darts-Verband hat, sein Image verbessern. Es ging offenbar um einen „niedrigen fünfstelligen Betrag“.
Austria zieht Reißleine
Doch nun kündigten die „Veilchen“ den Vertrag wieder auf. „Wir haben uns aufgrund der aktuellen internationalen Entwicklung der letzten Tage gemeinsam darauf verständigt, die Zusammenarbeit im CSR-Bereich für unsere Special Violets und Special Violets Kids mit sofortiger Wirkung zu beenden, obwohl Lukoil nicht auf der EU-Sanktionsliste steht“, heißt es in einer Mitteilung.
Der Verein betont zudem, man habe sich „zu jeder Zeit an sämtliche Sanktionsvorgaben der Europäischen Union und der Republik Österreich gehalten“. Am Mittwoch hatten die USA übrigens neue Sanktionen gegen die beiden größten Ölkonzerne Russlands, Rosneft und Lukoil, angekündigt.
