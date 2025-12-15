Kroatien: Erster Lepra-Fall nach über 30 Jahren

Der Leprafall wurde bei einem ausländischen Arbeiter aus Nepal diagnostiziert. Der Mann lebe seit zwei Jahren mit seiner Familie in Kroatien. Die Behörden erklärten, dass kein Anlass für Panik bestünde: Die Situation sei unter Kontrolle, teilte das Gesundheitsministerium dem staatlichen Radiosender RTL mit.

Angehörige des Infizierten bekamen eine Prophylaxe

„Der Mann wird behandelt, seine engen Kontaktpersonen haben eine Postexpositionsprophylaxe erhalten, sie sind nicht einmal infiziert. Sie erhalten eine Prophylaxe und werden überwacht, und die Angelegenheit ist unter Kontrolle“, so Bernard Kaić, Leiter der Abteilung für Epidemiologie von Infektionskrankheiten am Kroatischen Institut für öffentliche Gesundheit.