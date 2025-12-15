Kind (6) zeigte Handzeichen: Noch eine Nötigung!

In Wien ist jener Iraker, der seine Frau und zwei Kinder entführt haben soll, angeklagt. Ein erst sechsjähriges Mädchen hatte bei einer Fahrzeugkontrolle vor Polizisten mit dem SOS-Hilfezeichen auf die Notsituation aufmerksam gemacht. Im Prozess am Dienstag mitverhandelt wird – wie die „Krone“ erfahren hat – auch eine Straftat vom September.
Den Daumen in die offene Handfläche legen und die Hand darüber schließen. Dieses internationale SOS-Zeichen zeigte in Wien ein mutiges sechsjähriges Mädchen und rettete so seine Familie vor der Entführung. Wie die „Krone“ berichtete, hatte ein 39-jähriger Iraker, am 30. November in einer Garage der Lugner City einen Unfall. Als dieser gegenüber der Polizei keinen Führerschein vorweisen konnte, kontrollierten die Beamten genauer.
Am Rücksitz saßen die verängstigte Ehefrau mit zwei Kindern. Die Sechsjährige zeigte das Handzeichen und machte so darauf aufmerksam, dass der Mann ihrer Mutter sie offenbar entführen wollte. Laut U-Haft-Beschluss hielt der unterstandslose Iraker seiner Frau ein Messer an den Hals und forderte sie auf, mit ihren Kindern in sein Fahrzeug einzusteigen. Dort hielt er sie mindestens 20 Minuten lang gefangen.
Mein Mandant wird sich nicht schuldig bekennen. Er hat die Frau erst vor einem Jahr geheiratet.
Anwalt Sebastian Lesigang verteidigt den Iraker
Bild: Andi Schiel
Ehefrau schon zuvor mit dem Umbringen bedroht
Am Dienstag muss sich der Beschuldigte wegen Freiheitsentziehung und Nötigung im Wiener Landl verantworten. Und nicht nur dafür. Wie sein Anwalt Sebastian Lesigang der „Krone“ bestätigte, wird im Prozess ein weiteres Faktum einbezogen werden. Dabei handelt es sich um eine weitere schwere Nötigung vom 5. September. Demnach habe der dreifach Vorbestrafte seine Frau bereits an diesem Tag massiv bedroht, indem er meinte: „Wenn du nicht zu mir zurückkommst, werde ich dich umbringen.“ Auch die Kinder waren in der damaligen Drohung bereits Thema.
Die Frau hatte wegen des gewalttätigen Auftretens ihres Mannes bereits eine einstweilige Verfügung erwirkt, die er jedoch missachtete.
Der vorbestrafte Iraker leugnet die Vorwürfe
Bei der Durchsuchung des Wagens in Rudolfsheim-Fünfhaus wurden vier (!) Messer gefunden – ein Küchenmesser, ein Stanleymesser, ein Taschenmesser und zudem ein Klappmesser im Kinderwagen. „Mein Mandant wird sich nicht schuldig bekennen. Er hat die Frau erst vor einem Jahr geheiratet“, sagt Lesigang. Die Frau ist im Prozess heute, Dienstag, als Zeugin geladen.
