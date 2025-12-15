Kind (6) zeigte Handzeichen: Noch eine Nötigung!

Ehefrau schon zuvor mit dem Umbringen bedroht

Am Dienstag muss sich der Beschuldigte wegen Freiheitsentziehung und Nötigung im Wiener Landl verantworten. Und nicht nur dafür. Wie sein Anwalt Sebastian Lesigang der „Krone“ bestätigte, wird im Prozess ein weiteres Faktum einbezogen werden. Dabei handelt es sich um eine weitere schwere Nötigung vom 5. September. Demnach habe der dreifach Vorbestrafte seine Frau bereits an diesem Tag massiv bedroht, indem er meinte: „Wenn du nicht zu mir zurückkommst, werde ich dich umbringen.“ Auch die Kinder waren in der damaligen Drohung bereits Thema.