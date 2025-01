So revolutioniert BMW sein Auto-Bediensystem

Dann fingen sie an, Bewährtes abzuschaffen. Statt (digitaler) Rundinstrumente futureske Grafiken am Tacho, ein zusammenhängendes Curved Display statt dezidierter Armaturen quer durch die Palette, dann schafften sie auch noch den iDrive-Controller, den Dreh-Drück-Steller ab, zumindest in den kleineren Baureihen. Eine Entscheidung, so umstritten wie Form und Größe der markenprägenden Nieren. Inwieweit all das geplante Irritation gewesen ist, sei dahingestellt. Der radikale Bruch überrascht nun jedenfalls.