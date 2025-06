Setzt sich der neue BMW iX3 so an die Spitze?

Auch bei der Reichweite platziert sich der kommende iX3 am oberen Ende des Wettbewerbsumfelds, ohne sich direkt an die Spitze zu setzen. 800 Kilometer nach europäischer Norm sollen es sein, also ein wenig mehr als etwa bei Mercedes EQS oder Audi A6 E-Tron und etwas weniger als beim Lucid Air. Ob die kilometermäßig eher geringen Differenzen in der Praxis jedoch wirklich eine Rolle spielen? Auch das bleibt abzuwarten.