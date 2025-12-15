Swarovski-Exodus: Lieber gehen als kürzer arbeiten

Einen anderen Job suchen – oder die Stundenzahl um zehn bis 15 Prozent verringern? Wie berichtet, wurden die rund 2500 verbliebenen Swarovski-Mitarbeiter in Wattens vor diese Wahl gestellt. Standortleiter Jérôme Dandrieux verkündete am 6. November den weiteren Abbau von 400 Stellen bis Ende 2026. Die Frist für die Quittierung des Jobs lief bis 5. Dezember, jene für Stundenreduktion bis 12. Dezember.