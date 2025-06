Schon wieder legt Blackout Wiener Bezirk lahm

Was ist da los im Wiener Stromnetz? Diese Frage stellten sich wohl einige Wienerinnen und Wiener in Mariahilf rundum das Gebiet der TU Wien und der linken Wienzeile. Denn seit 10.28 Uhr stand dort die Stromversorgung still. Die Ursache der vorübergehenden Unterbrechung der Stromversorgung war zunächst unklar. An einer Lösung wurde laut Wiener Netzen bereits gearbeitet.