Landesstatistik

Jeder Zehnte in Salzburg stammt aus EU-Ausland

Salzburg
08.08.2025 15:00
Mit Stichtag 1. Jänner 2025 lebten im Bundesland Salzburg rund 572.500 Menschen.
Mit Stichtag 1. Jänner 2025 lebten im Bundesland Salzburg rund 572.500 Menschen.(Bild: G.Breitegger)

Ein Blick in die neusten Daten der Landesstatistik belegt: Mit Stichtag 1. Jänner 2025 lebten im Bundesland Salzburg rund 572.500 Menschen. Mehr als 62.000 von ihnen hatten keinen österreichischen Reisepass, sondern einen der 26 anderen EU-Länder. 

Noch nie seit dem EU-Betritt vor 30 Jahren waren es mehr. Mit Abstand die größte Gruppe mit „fremdem“ EU-Pass im Bundesland sind Deutsche. Rund 23.200 dieser Personen leben zwischen Abtenau und Zell am See. 

Damit zeigt sich eindrucksvoll: Der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union vor 30 Jahren hat Salzburg definitv internationaler gemacht. Von Belgien bis Zypern: Personen aus allen übrigen 26 EU-Ländern leben in den sechs Bezirken.

Menschen aus dem Osten zogen nach Salzburg
Vor allem Personen aus osteuropäischen EU-Staaten sind seit den EU-Erweiterungen 2004, 2007 sowie 2013 nach Salzburg gezogen. Die Bezirkszahlen der Staatsbürger mit einem andern EU-Reisepass als dem österreichischen im Überblick:

  • Stadt Salzburg: 22.505 (Top 3: Deutsche: .267; Rumänen: 3171 und Kroaten: 2740)
  • Flachgau: 13.586 (Top 3: Deutsche: 6358; Ungarn: 1828; Rumänen: 1366)
  • Pinzgau: 10.230 (Top 3: Deutsche: 3614; Ungarn: 1761; Kroaten: 1585)
  • Pongau: 9050 (Top 3: Deutsche: 2411; Ungarn: 2083; Kroaten: 1398)
  • Tennengau: 5257 (Top 3: Deutsche: 2128; Kroaten: 891; Ungarn: 548)
  • Lungau: 1446 (Top 3: Deutsche: 425; Ungarn: 252; Kroaten: 230)
Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
