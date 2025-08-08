Jeder Zehnte in Salzburg stammt aus EU-Ausland

Ein Blick in die neusten Daten der Landesstatistik belegt: Mit Stichtag 1. Jänner 2025 lebten im Bundesland Salzburg rund 572.500 Menschen. Mehr als 62.000 von ihnen hatten keinen österreichischen Reisepass, sondern einen der 26 anderen EU-Länder.
Noch nie seit dem EU-Betritt vor 30 Jahren waren es mehr. Mit Abstand die größte Gruppe mit „fremdem“ EU-Pass im Bundesland sind Deutsche. Rund 23.200 dieser Personen leben zwischen Abtenau und Zell am See.
Damit zeigt sich eindrucksvoll: Der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union vor 30 Jahren hat Salzburg definitv internationaler gemacht. Von Belgien bis Zypern: Personen aus allen übrigen 26 EU-Ländern leben in den sechs Bezirken.
Menschen aus dem Osten zogen nach Salzburg
Vor allem Personen aus osteuropäischen EU-Staaten sind seit den EU-Erweiterungen 2004, 2007 sowie 2013 nach Salzburg gezogen. Die Bezirkszahlen der Staatsbürger mit einem andern EU-Reisepass als dem österreichischen im Überblick:
