Durch Tier abgelenkt – Lenkerin verriss Auto

In Rohrberg kam es am Donnerstag gegen 17.50 Uhr zu einem Unfall, wobei eine dreiköpfige Familie aus Deutschland verletzt wurde. Die Urlauber waren auf der B169 unterwegs, als die Lenkerin durch ein Tier im Fahrzeug, wie die Polizei auf „Krone“-Anfrage bestätigte, abgelenkt wurde und das Lenkrad verriss.