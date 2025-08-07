Vorteilswelt
Schwerer Unfall

Durch Tier abgelenkt – Lenkerin verriss Auto

Tirol
07.08.2025 22:34
(Bild: ZOOM Tirol)

Laut ersten Informationen wurden die Eltern sowie das Kleinkind der deutschen Urlauberfamilie verletzt ins Krankenhaus gebracht. Nachdem sich ein Tier im Auto befunden hatte, verriss die Lenkerin das Fahrzeug, wodurch der Pkw in der Böschung landete.

In Rohrberg kam es am Donnerstag gegen 17.50 Uhr zu einem Unfall, wobei eine dreiköpfige Familie aus Deutschland verletzt wurde. Die Urlauber waren auf der B169 unterwegs, als die Lenkerin durch ein Tier im Fahrzeug, wie die Polizei auf „Krone“-Anfrage bestätigte, abgelenkt wurde und das Lenkrad verriss.

Familie ins Krankenhaus gebracht
Der Pkw kam dadurch seitlich in einer Böschung zu liegen. Die Eltern sowie das Kleinkind wurden verletzt und mit der Rettung nach notärztlicher Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Porträt von Nadine Isser
Nadine Isser
