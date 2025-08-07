Alkolenker rast über Acker und kracht gegen Mauer

Der 25-jährige Deutschlandsberger fuhr am Donnerstag gegen 15 Uhr auf der L636 Richtung St. Andrä im Sausal, als es zu dem dramatischen Unfall kam: Er kam rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über einen Acker und krachte frontal gegen eine Hausmauer.

Strittige Unfallursache

Der junge Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und musste nach der Erstversorgung ins LKH Wagna gebracht werden. Er selbst gab an, dass er einem Tier ausweichen musste und deswegen von der Fahrbahn abkam. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest fiel jedoch positiv aus.