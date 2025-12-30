Van Gerwen verliert Duell der Ex-Weltmeister

Der zweimalige Titelträger Gary Anderson hat Michael van Gerwen bei der Darts-WM in London aus dem Turnier geworfen. „The Flying Scotsman“, wie der 55-Jährige genannt wird, setzte sich in einem hochklassigen Achtelfinale klar mit 4:1 gegen den dreifachen Weltmeister aus den Niederlanden durch.
2017 hatten sich die beiden Darts-Größen noch im WM-Finale gegenübergestanden, damals siegte van Gerwen.
Nach seinen WM-Titeln 2014, 2017 und 2019 muss der Niederländer weiter auf seinen vierten Triumph im Alexandra Palace warten. In seinen Titeljahren hatte van Gerwen die Darts-Szene komplett dominiert. Nach dem deutlichen Aus gegen Anderson droht er nun sogar, aus den besten Vier der Weltrangliste zu fallen.
Rock out, Humphries souverän
Vor dem Duell der Ex-Weltmeister hatte Europameister Gian van Veen souverän sein Ticket fürs Viertelfinale gelöst. Van Veen besiegte Überraschungsspieler Charlie Manby glatt mit 4:1 und ist damit im neuen Jahr noch im Turnier. Team-Weltmeister Josh Rock aus Nordirland musste sich dem Engländer Justin Hood mit 0:4 geschlagen geben. Hood trifft auf Anderson.
Luke Humphries setzte sich indes in der Abendpartie klar gegen den Niederländer Kevin Doets mit 4:1 in Sätzen durch.
Am Neujahrstag steigen die vier Viertelfinali. Als Titelfavorit gilt der Weltranglistenerste Luke Littler, der bisher erst zwei Sätze in vier Partien verloren hat. Der Bezwinger des Wieners Mensur Suljovic gewann bei der vergangenen WM seinen ersten Titel und peilt im Alter von 18 Jahren den zweiten Triumph an.
