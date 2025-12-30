Van Gerwen verliert Duell der Ex-Weltmeister

Am Neujahrstag steigen die vier Viertelfinali. Als Titelfavorit gilt der Weltranglistenerste Luke Littler, der bisher erst zwei Sätze in vier Partien verloren hat. Der Bezwinger des Wieners Mensur Suljovic gewann bei der vergangenen WM seinen ersten Titel und peilt im Alter von 18 Jahren den zweiten Triumph an.