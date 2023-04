BYD Seal: Tesla-Konkurrent mit Tesla-Batterien

Neueste Batterietechnik

Eine Besonderheit am BYD Seal sind seine Akkus: Zum einen ist es eine sogenannte Blade-Batterie, also eine Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie, die ohne Kobalt und Nickel auskommt und im Fall eines Unfalles nicht so leicht zu brennen beginnt wie ein Lithium-Ionen-Akku. Zum anderen ist das Ganze in Cell-to-Body-Technologie verarbeitet, d.h. die Batterie ist vollständig in die Fahrzeugstruktur integriert. Das bringt Raum-, Effizienz- und Steifigkeitsvorteile.