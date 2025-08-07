Gumpoldskirchen: Kleines Golfen, große Welt

Fantasievolle Hinternisse

„Adventure-Golf ist die kreative, naturnahe US-Version des Minigolfs. Gespielt wird auf Kunstrasen mit fantasievollen Hindernissen, keine Bahn gleicht der anderen“, erläutert der Betreiber, der sich seit 2016 voll auf diesen Sport konzentriert! Mit durchschlagendem Erfolg: 2021 wurde er Staatsmeister, zwei Jahre später dreifacher Weltmeister bei der Heim-WM, 2024 triumphierte er bei der City-Golf-Tour in Schweden! Heuer wurde er WM-Dritte. Doch trotz aller Titel ist Patrick bodenständig geblieben.