Gumpoldskirchen: Kleines Golfen, große Welt

Aus seiner Kindheitsleidenschaft hat Patrick Riener aus Gumpoldskirchen einen Lebenstraum gemacht – er wurde Weltmeister im Abenteuergolfen und baute sich eine eigene Anlage!
Er ist der Mozart des Adventure-Golfs, der Herr der Bälle, der Meister der Minigolfschläger – und ein echter Niederösterreicher. Patrick Riener, 36 Jahre jung, zweifacher Familienvater und mehrfacher Weltmeister. Er hat geschafft, wovon viele träumen: Ein ganzes Leben rund um die kleinen weißen Bälle – und das mitten im idyllischen Weinort.
Schon als kleiner Bub begeistert
„Als kleiner Bub habe ich mit meiner Oma zum ersten Mal einen Schläger geschwungen. Da wusste ich – eines Tages will ich mir einen eigenen Platz errichten“, schildert der sympathische Spitzensportler den berührenden Hintergrund seiner Leidenschaft.
Eine Anlage, drei Spielsysteme
Heute, mehr als 20 Jahre später, thront gegenüber des Gumpoldskirchner Fußballplatzes die größte Adventure-Golf-Anlage Österreichs. Kugelrunde Eckdaten: Drei Spielsysteme – klassisches Minigolf, PitPat und Adventure-Golf – mit jeweils 18 Bahnen, dazu ein Vereinshaus, ein Café-Restaurant und regelmäßige Turniere. Erst im Juli wurden hier die nationalen Seniorenmeisterschaften ausgetragen.
Fantasievolle Hinternisse
„Adventure-Golf ist die kreative, naturnahe US-Version des Minigolfs. Gespielt wird auf Kunstrasen mit fantasievollen Hindernissen, keine Bahn gleicht der anderen“, erläutert der Betreiber, der sich seit 2016 voll auf diesen Sport konzentriert! Mit durchschlagendem Erfolg: 2021 wurde er Staatsmeister, zwei Jahre später dreifacher Weltmeister bei der Heim-WM, 2024 triumphierte er bei der City-Golf-Tour in Schweden! Heuer wurde er WM-Dritte. Doch trotz aller Titel ist Patrick bodenständig geblieben.
Der Großmutter gewidmet
Mit seinem Freund Christian Adler und seiner Mutter Michaela Riener-Halwachs, die ihn von Anfang unterstützt hat, lebt der Champ heute genau das, was ihn einst als Kind faszinierte: „Minigolf als Abenteuer, als Sport und als Begegnung.“ Der Weltmeister hat die wunderschöne Anlage seiner Großmutter Christine Riener gewidmet.
