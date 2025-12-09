Ein Wurstbrot, das um ein Drittel gesünder ist

Kathrin Heim, Cornelia Felbinger und Roswitha Enzelberger von der Fachhochschule Wiener Neustadt haben nun mit ihrem Forschungsprojekt „Cleaner Meat“ gemeinsam mit fünf österreichischen Wurstherstellern daran geforscht, wie weit Salz- und Nitritgehalte in Fleischwaren reduziert werden können, ohne dass dabei die Lebensmittelsicherheit oder den Geschmack beeinträchtigt werden.