Beim ersten Speed-Rennen gleich den Sieg geholt

„Es war unruhig und hart“

Bei den stehenden Herren landete Thomas Volgger auf Platz drei. Der Salzburger erklärte: „Der Hang ist eigentlich nicht anspruchsvoll, jedoch machen es die Pistenverhältnisse eher schwer, es war sehr unruhig und hart zu fahren. Ich habe einen kleinen Fehler gehabt, das kann man sicher noch verbessern. Ansonsten war ich vom Speed her richtig gut. Der Slalom war eine richtig souveräne Fahrt, ich bin sehr zufrieden. Donnerstag gibt es wieder volle Attacke, denn im Super-G fühle ich mich am wohlsten.“