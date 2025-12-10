Beim ersten Speed-Rennen gleich den Sieg geholt

Traumstart beim Paraski-Weltcup in Steinach am Brenner! Die sehbeeinträchtigte Elina Stary gewann mit ihrem Guide Stefan Winter die alpine Kombination vor Veronika Aigner und Guide Elisabeth Aigner. Die Kärntnerin strahlte: „Es ist das erste Rennen, das ich im Weltcup in einer Speed-Disziplin bestreite und dann auch gleich gewinne.“
Bei den sehbehinderten Damen lieferten sich Elina Stary (mit Guide Stefan Winter) und Veronika Aigner (mit Guide Elisabeth Aigner) ein spannendes Kopf-an Kopf Rennen. Stary lag im Super-G bereits 18 Hundertstel vorne und konnte im Slalom die Führung auf Veronika Aigner auf 1,35 Sekunden ausbauen. Bemerkenswert: Stary hatte sich erst Dienstag über den FIS Super-G, beim dem sie Zweite geworden war, für Speed-Rennen im Weltcup qualifiziert.
„Wusste, dass wir schnell sind“
Die 18-Jährige lachte mit der Sonne um die Wette: „Ich habe eine wahnsinnige Freude. Ich wusste, dass wir schnell sind, aber habe niemals damit gerechnet. Deshalb ist es umso schöner. Die Kommunikation mit meinem Guide Stefan funktioniert perfekt. Im Super-G haben wir absolut noch Verbesserungspotential. Der Slalom war sehr ok und ich freue mich jetzt so richtig auf den Super-G am Donnerstag.“
„Es war unruhig und hart“
Bei den stehenden Herren landete Thomas Volgger auf Platz drei. Der Salzburger erklärte: „Der Hang ist eigentlich nicht anspruchsvoll, jedoch machen es die Pistenverhältnisse eher schwer, es war sehr unruhig und hart zu fahren. Ich habe einen kleinen Fehler gehabt, das kann man sicher noch verbessern. Ansonsten war ich vom Speed her richtig gut. Der Slalom war eine richtig souveräne Fahrt, ich bin sehr zufrieden. Donnerstag gibt es wieder volle Attacke, denn im Super-G fühle ich mich am wohlsten.“
