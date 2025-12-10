Krone testet: Lohnt sich das 46-Euro-Ticket?

Es ist eine Premiere: Zum ersten Mal öffnet ein All-inclusive-Weihnachtsmarkt seine Tore in Wien. Dieser ist bis zum 6. Jänner geöffnet. Das Konzept klingt verlockend: einmal zahlen, unbegrenzt zugreifen. Am Wochenende kostet der Eintritt für Erwachsene 46 Euro.

Der Überblick

Das Adventdorf im Prater ist überschaubar, aber stimmungsvoll dekoriert - zumindest auf den ersten Blick. Bei genauerem Hinsehen wirkt vieles jedoch eher lieblos arrangiert, das grelle Licht des einzigen Verkaufsstandes nimmt dem Ganzen die Gemütlichkeit. Von klassischer Weihnachtsmarkt-Stimmung ist nicht viel zu spüren.