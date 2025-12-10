Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auf der Votivkirche

Kunstwerk hat 1500 Kilo: „Bete, dass Türme halten“

Wien
10.12.2025 16:00
„Unendlichkeit des Lichts“ heißt die Skulptur der Künstlerin Billi Thanner. Ab 16. Dezember geht ...
„Unendlichkeit des Lichts“ heißt die Skulptur der Künstlerin Billi Thanner. Ab 16. Dezember geht die Beleuchtung an.(Bild: Martin A. Jöchl)

Eine riesige Skulptur ziert die nächsten Monate die Votivkirche. Sie muss in 80 Metern Höhe auch heftigen Stürme standhalten – ein echter Kraftakt, der zwei Jahre Vorplanung benötigt hat. 

0 Kommentare

Billi Thanner hat 2021 die viel beachtete Himmelsleiter auf dem Stephansdom geschaffen. Doch die war – technisch gesehen – „Kindergarten“ gegen das neueste Projekt der Künstlerin: Ein riesiges, 1500 Kilo schweres Unendlichkeitszeichen, das in 80 Metern Höhe an der Türmen der Votivkirche zu schweben scheint. Ab 16. Dezember wird das Werk mehrere Monate lang hell erleuchten. Das Aluminiumkonstrukt ist mit einem Netz aus 4900 LED-Lampen umzogen.

Baumeister Martin Sieger und Künstlerin Billi Thanner
Baumeister Martin Sieger und Künstlerin Billi Thanner(Bild: Martin A. Jöchl)

Zwei Jahre war die Vorlaufzeit, um alle Bewilligungen von Denkmalamt und Gemeinde zu bekommen. Denn das Konstrukt muss auch heftigen Stürme standhalten. Bei Windstärken von 100 km/h schwingt die Skulptur 70 Zentimeter auf und ab, ohne das Gebäude zu beschädigen, erklärt Martin Sieger, Baumeister der Erzdiözese Wien.

Zitat Icon

Unendlichkeit des Lichts ist nicht primär eine Aufforderung zum Hinsehen, sondern eine Erinnerung an das Licht, das uns verbindet. 

Künstlerin Billi Thanner

Dazu wurden eigenen Gerüste in den Türmen errichtet. Stahlträger halten die Schleife. Der Sandstein des Gotteshauses musste nicht angegriffen werden. Die Alu-Konstruktion selbst misst 28 mal 6 Meter und wird bis August 2026 in ein warmweißes Licht getaucht. 

„Ich bete jeden Tag, dass die Türme halten“, meint Pfarrer Joseph Farrugia scherzhaft. Davon ist auszugehen. Vor der Installation wurde die Skultur in der Kunsthalle Berndorf vollständig aufgebaut und im Windkanal getestet.

Zitat Icon

Ich bete jeden Tag, dass die Türme halten

Pfarrer  Joseph Farrugia (scherzhaft)

Bild: Martin A. Jöchl

Matthias Maringer (Lichtprojekt Wien) und Klaus Petraschka arbeiteten in dieser Phase eng mit der Künstlerin zusammen, um Materialverhalten, Konstruktion und Lichtwirken bis ins Detail abzustimmen. 

Übrigens: Das 250.000 Euro teure Werk wurde rein aus Spenden finanziert. Billi Thanner, die auf ihrer Gage verzichtet, konnte auf ein Netzwerk an Freunden, Sammlern, Fachleuten und Unternehmen bauen. 

Himmelsleiter 2021 auf dem Stephansdom.
Himmelsleiter 2021 auf dem Stephansdom.(Bild: Evelyn Hronek)

Und die Himmelsleiter auf dem Stephansdom, die vor vier Jahren für Aufsehen sorgte, wo ist die jetzt? Sie ist weiter gezogen und nun im Deutschen Münster zu sehen. 

Porträt von Alexander Schönherr
Alexander Schönherr
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
4° / 6°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
4° / 5°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
3° / 6°
Symbol Nebel
Wien 19. Döbling
3° / 7°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
4° / 6°
Symbol Nebel

krone.tv

Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
164.743 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
145.212 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
142.854 mal gelesen
Mehr Wien
Auf der Votivkirche
Kunstwerk hat 1500 Kilo: „Bete, dass Türme halten“
All-in-Weihnachtsmarkt
Krone testet: Lohnt sich das 46-Euro-Ticket?
Jahrelange Haft
Okkult-Betrüger dürfen „Millionenbeute“ behalten
Auf Votivkirche
20.000 Euro Schaden durch Palästina-Flaggen
Krone Plus Logo
Betroffener erzählt
Von 140 Quadratmetern in die Obdachlosigkeit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf