Kunstwerk hat 1500 Kilo: „Bete, dass Türme halten“

Billi Thanner hat 2021 die viel beachtete Himmelsleiter auf dem Stephansdom geschaffen. Doch die war – technisch gesehen – „Kindergarten“ gegen das neueste Projekt der Künstlerin: Ein riesiges, 1500 Kilo schweres Unendlichkeitszeichen, das in 80 Metern Höhe an der Türmen der Votivkirche zu schweben scheint. Ab 16. Dezember wird das Werk mehrere Monate lang hell erleuchten. Das Aluminiumkonstrukt ist mit einem Netz aus 4900 LED-Lampen umzogen.