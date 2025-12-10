Brisante Glyphosat-Studie nach 25 Jahren gekippt

Handel und Einsatz massiv eingeschränkt

Glyphosat ist ein Totalherbizid, das fast alle grünen Pflanzen schädigt und seit den 1970er-Jahren weltweit eingesetzt wird. In der EU wurde die Zulassung zuletzt bis Ende 2033 verlängert, wobei einzelne Mitgliedsstaaten – darunter Österreich und Deutschland – die Anwendung in privaten Gärten oder auf öffentlichen Flächen eingeschränkt haben. In den USA wiederum wurden in mehreren Gerichtsverfahren hohe Schadenersatzsummen an Menschen zugesprochen, die nach der Nutzung von Roundup an Krebs erkrankt waren.