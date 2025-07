Nasse Fahrbahn: Lkw kippte auf Bundesstraße um

Ein slowakischer Lkw-Fahrer war am Samstagvormittag gegen 8.30 Uhr in Obdach auf der B 78 unterwegs. Es regnete stark – was auch der Auslöser für den Unfall gewesen sein dürfte, wie die Polizei informiert: Der Lkw geriet ins Schleudern, touchierte zwei Leitschienen, kam von der Fahrbahn ab und kippte schließlich auf die Seite.