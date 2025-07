Fix! Max Verstappen bleibt auch 2026 bei Red Bull

Wäre Verstappen zu Beginn der Sommerpause im August schlechter als Rang 3 in der WM-Gesamtwertung platziert, hätte er wohl vorzeitig aus seinem Vertrag herausgekonnt. Er wird die dritte Position aber auch nach dem Rennen am kommenden Wochenende in Budapest behalten und kann nicht mehr auf Rang 4 abrutschen.