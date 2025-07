Zum 4. Mal! Pogacar gewinnt die Tour de France

Der 26-jährige Slowene vom UAE-Team beendete die dreiwöchige Frankreich-Radrundfahrt mit einem deutlichen Vorsprung von 4:24 Minuten auf seinen dänischen Rivalen Jonas Vingegaard. Der Osttiroler Felix Gall kam als starker Gesamt-Fünfter (+17:12) in Paris an. Den Sieg auf der spektakulären und verregneten 21. Etappe am Sonntag auf der Champs-Élysées holte sich der Belgier Wout van Aert.