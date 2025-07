Dutzende Tote! Macheten-Islamisten stürmten Kirche

Hinter der Tat in der Stadt Komanda werde die Terrormiliz Allied Democratic Forces (ADF) vermutet, erklärten Vertreter der Stadtverwaltung. Die ADF stehen dem Islamischen Staat (IS) nahe und haben bereits zahlreiche Überfälle auf Dörfer verübt. Bei ihrem letzten größeren Angriff im Februar waren 23 Menschen getötet worden. Um sie zu bekämpfen, hatte das Nachbarland Uganda vor vier Jahren Truppen in den Kongo entsandt.