Am letzten Drücker holte sich Straßburg den Titel

Dieses Finale war nichts für schwache Nerven! Drei Mannschaften hätten in der 2. Klasse C am Schlusstag noch Meister werden können. Straßburg war ab der 8. Runde immer Zweiter hinter SG Magdalensberg/Poggersdorf – aber mit einem 3:1-Sieg im großen Schlager in Poggersdorf (das nach 15 Sekunden mit 1:0 führte!) in der letzten Partie wurde man noch mit zwei Punkten Vorsprung vor der Spielgemeinschaft und Weitensfeld Erster.