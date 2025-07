Schrittmacher könnte Exekution zur Tortur machen

Laut Blacks Anwältin Kelley Henry würde das immer wieder passieren, sobald der Henker die Giftspritze verabreicht – und ihren Mandanten damit unmenschlich quälen. Das Gericht in Nashville um Bundesstaat Tennessee gab ihr Recht und ordnete an, dass die Behörden den Schrittmacher am Morgen vor der Exekution abschalten lassen müssen. Das geht allerdings nur in einem Krankenhaus im zwölf Kilometer entfernten Nashville.