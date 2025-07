Strametz holt Gold bei Balkan-Meisterschaften

Am Vortag hatte schon Niklas Strohmayer-Dangl über 400 m Hürden den Titel in 49,87 erlaufen. Dabei war er zum zweiten Mal unter der 50-Sekunden-Barriere geblieben. Leni Lindner holte für Rot-Weiß-Rot bei diesen Titelkämpfen zudem mit Silber (schon am Samstag) über 100 m in 11,42 eine dritte Medaille. Am Schlusstag wurde sie dazu auch noch Vierte über 200 m in persönlicher Bestzeit von 23,43 (zuvor 23,45).