Mutter rettete Baby vor Hunden: „Hatte Todesangst“

Simone S. war am Sonntagvormittag mit ihrer neun Monate alten Tochter Nora in Gampern (OÖ) unterwegs, als zwei Vierbeiner auf sie zustürmten und sie in beide Oberschenkel bissen. Der „Krone“ schilderte sie die bangen Augenblicke und wie sie ihr Baby vor der Attacke schützen konnte.