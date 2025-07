Auto stand auf Parkplatz plötzlich in Flammen

Um 15.09 Uhr wurde die Polizei zu einem Fahrzeugbrand in Knittelfeld gerufen. Auf einem Parkplatz direkt an der L518 stand ein abgestellter Pkw plötzlich in Flammen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Ein Bezirksbrandermittler der Polizei wurde zur Klärung des Vorfalls hinzugezogen. Auch der anwesende Fahrzeughalter, ein 21-jähriger rumänischer Staatsbürger aus dem Bezirk Murtal, konnte keine Angaben zur möglichen Ursache machen.