KI mehr einbinden: Expertin will neue Schulfächer

Manchen macht sie Angst, andere begeistert sie: Die Künstliche Intelligenz. Wie man auch zu ihr steht, wegzudenken ist sie nicht mehr und wir müssen lernen mit ihr umzugehen und die Vorteile bestmöglich nützen, meint Alina Nikolaou, Gründerin von TEDAI Vienna. Sie beschäftigt sich intensiv mit den Entwicklungen rund um die Intelligenten Systeme. Die Tirolerin ist überzeugt, dass all jene, die den Umgang damit lernen, im Vorteil sind, denn die neue Technologie steht erst am Anfang. Genau darum geht es auch bei der internationalen TEDAI Konferenz, die Ende September in Wien stattfindet .